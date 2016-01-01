Gelinliklerde 'Kelebek Etkisi'

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Kanadalı tasarımcı Santo, 2016 bahar ve yaz sezonu gelinlik defilesini gerçekleştirdi.

Kanadalı tasarımcı Ines Di Santo, 2016 bahar ve yaz sezonu gelinliklerinden oluşan koleksiyonunu "Kelebek Etkisi" adıyla New York'ta sundu.



Gelinlik ve akşam özel kıyafetleri konusundaki tasarımlarıyla tanınan Ines Di Santo, defilesini New York'un çağdaş sanat merkezi Chelsea'da gerçekleştirdi.



Di Santo'nun düzenlediği defiledeki gelinliklerde, ilham kaynağı olarak kiraz çiçeği ve egzotik çiçek bahçesi öne çıktı.



Di Santo tasarımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, kelebekler, kuşlar, güneş ve su başta olmak üzere bahardan etkilendiğini ve özellikle koleksiyonundaki dantel çeşitleriyle kelebeklerin hareketinin sergilendiğini bildirdi.

