Genç tasarımcılar yeni koleksiyonlarıyla büyülediler

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Kariyer Eğitim Kurumları Moda Tasarımı öğrencilerinin hazırladığı 2 farklı koleksiyondan oluşan Kariyer Trunk Show Nişantaşı şubesinde gerçekleşti. Kızıldereli ve Cruise temalı defile, davetlilerden tam not aldı.

Öğrencilerin 12 ay süren moda tasarımı eğitiminin 7. ayında hazırladıkları koleksiyonlardan oluşan defilenin show direktörlüğünü Uğurhan Akdeniz üstlenirken styling çalışması ise Deniz Marşan tarafından gerçekleştirildi.

Özgür Masur ve Hatice Gökçe’den destek

Türk modasına yön veren Özgür Masur ve Hatice Gökçe’nin yanı sıra Ferhat Kazancı ve tekstil sektöründen önemli isimleri genç tasarmcıların koleksiyonlarını izlemeye gelenler arasındaydı.

"Kızıldereli" geçmişten geleceğe modern çizgiler

Kızılderilelerin özgür ruhundan ve doğaya bağlılığından yola çıkan bu koleksiyonda, doğal renklerin hakim olduğu farklı kumaş ve detaylarla modern bir çizgi yakalanmış. 2015 kış trendlerinin vurgusu olan pelerin ve püsküller ile birlikte katmanlarda günlük yaşamda kullanılabilecek rahat kesimler, dijital baskı, nakış, kumaşlarda ise; örme, dokuma, deri ve güderi kullanılmış.

"Cruise" rahatlık ve lüks bir arada

Deniz ışıltısını seyahat rahatlığı ve lüks ile buluşturan koleksiyonda, akıcı ve modern silüetlere şık detaylar eklenmiş. Gündüz tasarımlarında sezonun renk paletinden yola çıkarak somon, mint yeşili, bej gibi pastel tonlar; gece tasarımlarında ise, beyaz-siyah gibi monokrom renklerin yanı sıra mürdüm gibi çarpıcı etki bırakan renkler de kullanılmış.

Siz de moda dünyasına Kariyer'de adım atın

Türkiye’nin en yetkin tasarımcılarını yetiştiren Kariyer Eğitim Kurumları’nın yeni dönem kayıtları devam ediyor. Kayıt ve bilgi için www.kariyeregitim.com.tr sitesini tıklayabilir veya 444 57 97 numaralı telefonu arayabilirsiniz.