Giyilebilir sanat

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Bashaques' ilk defa katıldığı Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar 2015 kapsamında 20 Mart Cuma günü saat 12.00’de bir mini defile gerçekleştirdi. Mini defilede tasarımcının “ AN” adlı Sonbahar 2015 koleksiyonu sunuldu.

İnsan bedenine bir sergi alanı niteliği yükleyen ve giyilebilir sanat iddiasıyla yola Bashaques' bu sezon ilk defa katıldığı Mercedes-benz Fashion Week Istanbul’da Fırat Neziroğlu’nun el dokumaları ve Murathan Özbek’in fotoğrafları ile oluşan giyilebilir sanat koleksiyonu AN’ı sundu. Giysinin insanla an arasınaki sanatsal arayüz olduğunu dile getiren tasarımcı Başak Cankeş’in, Murathan Özbek’in ödüllü ikinci kişisel fotoğraf sergisi “Anın ana ilham kaynağını oluşturduğu ve Fırat Neziroğlu’nun el dokuması sanat eserlerinin zenginleştirdiği Sonbahar 2015 “An” koleksiyonu, kendi hayatına dair anlardaki varoluşa atıfta bulunuyor.

Koleksiyonda, çağdaş akıma bağlı olarak yeni form arayışlarıyla oluşturulan kalıplar, oversize uzun paltolar, deri sweatshirtler, crop üstler, maxi cepli deri yelekler ve deri eteklerle kombinleniyor. Aksesuarlarıyla zenginleşen koleksiyonda Viski kahvesi, pudra pembe, çelik mavisi, toz mavi, rakı beyazı ve nil yeşili tonları göze çarpan renkler arasında. Koleksiyonda ağırlıklı olarak deri, ipek, yün ve el dokuması kullanıldı.