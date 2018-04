Giyilebilir şıklık

Sade, şık, çarpıcı ve giyilebilir! Onların tasarladığı her parça zarafetin yeniden yorumlanmış hali gibi. Mybestfriends’in tasarımcıları Ayşegül Afacan Köksal ve Yasemin Öğün’den yeni sezon ipuçlarını, zarif şıklığın tüyolarını aldık.

Yazı:Sinem Gürleyük



Son dönemde moda çekimlerinde hep en çok gözümün takıldığı ürünler MybestfrIends’e ait.

Gece-gündüz sade olmayı seven ve abartıdan hoşlanmayan kadınlar bilir; özel bir gün için elbise bulmak bazen samanlıkta iğne aramaya dönüşebiliyor. O yüzden Mybestfriends’in tasarımlarını ilk fark ettiğimde kalbim hızla çarpmaya başladı diyebilirim. Her davette, toplantıda giyilebilir zarif parçalar üreten ikili Ayşegül Afacan Köksal ve Yasemin Öğün’ün yolu üniversite yıllarında kesişmiş. Ardından Yasemin Öğün, modatutkusu.net isimli bir blog açmış. Ayşegül Afacan Köksal’ı arayıp birlikte ilerletmeyi teklif etmiş. Okulda yaptıkları projeleri hayata geçirip diktirmeye ve giyerek blog’da paylaşmaya başladıktan sonrası çorap söküğü gibi gelmiş. Her gün ‘Biz de o ürünlere sahip olmak istiyoruz’ mail’leri alan ikili, nabız yoklamak için Bebek Şenliği’ne 25 parçalık bir koleksiyonla katılmış. İki günde bütün koleksiyon tükenince Mybestfriends’i kurmaya karar vermişler. Şimdi modatutkusu.net üzerinden hala tüm moda dünyasını yakından takip edip, mybestfriends.com üzerinden de tasarımlarının satışını yapıyorlar.



Koleksiyonların önceliği kumaş

Bizim bir kadınımız var. Tüm temalar aslında aynı kadının farklı ruh hallerini anlatıyor. Önce ‘Duality’ ile başladık. Aklı karışmış, bütünselliği arayan bir kadın tam karşımızda duruyordu. Sonra isyan etti o kadın. Koleksiyonlarımızdaki hikayemiz her kadının iç dünyasındaki derin arayışını anlatıyor. Hep daha fazlasını hep daha iyisini hak ettiğine inanan ve tüm arzusuyla bunu arayan… Böylece sürekli yenilenen bir kadın yaratıyoruz. Tema ile başlayan koleksiyonlar için çok derin bir araştırma dönemimiz var. Her zaman önceliğimiz kumaş. Bazen tek bir kumaşa aşık olup, tüm koleksiyonu o kumaşa uyumlu hale getirdiğimiz bile oluyor. Biz, giymeyeceğimiz hiçbir şey üretmiyoruz. İlk müşteri her zaman biziz.



Tasarım, giyilebilirse hayat bulur

Tasarım algısının bizde yarattığı en büyük fark; var olan her şeyin giyilebilir bir forma dönüşebileceğini keşfetmemizdi. Her insanın içinde yaratıcılık gücü olduğunu ama bunun farkına varmak için neyi, niye yaptığını keşfetmesi ve anlamlandırması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bir tasarım markasıyız evet, ama ürettiğimiz her şey giyilebilir ve farklı şekillerde kombinlenebilir olmalı. Kısaca, bir tasarımı giyebildiğiniz an, ona hayat verdiniz demektir.



Bu sezon MybestfrIends’te ne var ne yok?

Bu yaz Mybestfriends kadını yükselme devrinde, gücünün farkında. Hemen hemen tüm kesimlerde, asaletin simgesi omuzlar açıkta. Bedene oturmadan kıvrımlarını en iyi şekilde ortaya koyabilen kalıplar ve yine sezonun önünde renk ve kumaşlar var. Biz bu yaza bayıldık.



Farkı davranışlarında

Biz moda tutkunuyuz, sürekli yenileniyoruz ve yaptığımız işte deli gibi çalışıp, çok yorulup, ama inanılmaz eğlenen bir yapıya sahibiz. Bizi diğerlerinden ayıran onlar gibi olma arzusu içinde olmayışımız. Fark yaratmak istiyorsanız farklı davranmayı denemelisiniz.



Pek yakında!

Mybestfriends olarak yakında çok güzel haberler vereceğiz. Elbiselerimiz dünya markalarıyla birlikte satılacak… Detaylar pek yakında.



Bu sezon…

Omuz detaylarını çok sık göreceğiz. Ayrıca kısa üstler yine çok moda. Tüm vitrinler de yeniden çiçek açtı, buna bayılıyoruz. Yeni sezonda yatırım yapacağınız parçaların metal bölümlerinin altın değil, gümüş renginden yana olmasına dikkat edin. Gümüş yeniden sağlam bir şekilde hayatımıza giriyor.



Standartları abartmadan yıkın

Eğer standartların üzerinde şık olmak istiyorsanız, abartmayın! Bir seviyenin üzerine çıkmak demek, illa ekleme yapmak, takıp takıştırmak demek değil. Standart şıklık algısı hep daha fazlası gibi algılanıyor. En şık parçaların hepsini aynı anda giymek yerine tek parça ile, tek vuruş yaparak şıklığı yakalayın.



Hata nerede?

Kadınlar stil konusunda en çok özgün stilini bulamayıp, kendi gibi olmayan bir tarz yakalamaya çalıştıklarında hata yapıyor.

Bu da aynı zamanda kendi kendilerini mutsuz etmelerine neden oluyor.



Bir tıkla...

net-a-porter.com, barneys.com, modaoperandi.com, en çok alışveriş yaptığımız adresler. Elbette başka sitelerden de alışveriş yapıyoruz. Aradığımız ürün neredeyse, biz oradayız!