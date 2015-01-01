Gladyatör sandaletler olmazsa olmaz

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Antik Yunan ve Roma İmparatorluğu’ndan izler taşıyan, son zamanların en çok konuşulan trendlerinden biri olan gladyatör akımından esinlenilmiş sandaletler, topuklu ve topuksuz seçenekleri ile ALDO mağazalarında.