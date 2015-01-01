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Gladyatör sandaletler olmazsa olmaz

Antik Yunan ve Roma İmparatorluğu’ndan izler taşıyan, son zamanların en çok konuşulan trendlerinden biri olan gladyatör akımından esinlenilmiş sandaletler, topuklu ve topuksuz seçenekleri ile ALDO mağazalarında.
Dize kadar yükselen modelleri, kısa modellerdeki yılan derisinin renkli dokunuşları, süet ve deri formlardaki sandaletlerle ilkbahar-yaz sezonunda modayı adımlarınıza taşıyabilirsiniz.

Güçlü ve cesur…
ALDO’nun modayı takip eden kadınları sevindirdiği yeni sezon koleksiyonundaki her zevke hitap eden modelleri, şıklığınızın tamamlayıcısı olacak.

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