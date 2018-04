Göçebe yolculuk

Kışın bol tipili, sisli havasında, anorak, kürk yeleklerle modadan ödün vermeyin

Anorak yelek 209 TL.

STEFANEL Çizgili gömlek 37,95 TL.

SISLEY Ekose şal 39, 95 TL.

MAVİ Paralı kalın kemer 89 TL.

BEBE Çiçekli jüponlu etek 295 TL.

MACHKA Çorap 8,25 TL.

PENTİ Tozluk 13,90 TL.

PENTİ Kürklü ponponlu süet bot 239 TL. NINE WEST



Kürk kısa manto 1034 TL. ROMAN

Kareli gömlek 25,90 TL. MNG

Kırmızı triko eldiven 41 TL. STEFANEL



Gömlek 245 TL. TWIST

Gri triko panço 174 TL. STEFANEL

Siyah üzerine renkli örgü mini hırka 79, 20 TL. TWIST

Parmaksız triko eldiven 39 TL. TWIST

Saçaklı etek 59,90 TL. MNG

Siyah tozluk 13,90 TL. PENTİ

Askeri çizme 300 TL. NINE WEST



Kürk yelek 89,90 TL. MNG

Gri yelek 34,90 TL. MNG

Önü katlı kemik bluz 195 TL. MACHKA

Renkli kaşkollar 49,95 TL. BENETTON

Triko eldiven 22,95 TL. BENETTON

Kahve cepli şort 89,95 TL. SISLEY

Siyah tozluk 13,90 TL. PENTİ

Askeri çizme 300 TL. NINE WEST



Puantiyeli gömlek 190 TL. MACHKA

Kahve büyük triko hırka 349 TL. STEFANEL

Ekose şal 39,95 TL. MAVİ

Pantolon 79,95 TL. SISLEY

Kemik tozluk 13,90 TL. PENTİ

İçi kürklü süet çizme 303 TL. NINE WEST