Göçebe yolculuk
Kışın bol tipili, sisli havasında, anorak, kürk yeleklerle modadan ödün vermeyin
Anorak yelek 209 TL.
STEFANEL
Çizgili gömlek 37,95 TL.
SISLEY
Ekose şal 39, 95 TL.
MAVİ
Paralı kalın kemer 89 TL.
BEBE
Çiçekli jüponlu etek 295 TL.
MACHKA
Çorap 8,25 TL.
PENTİ
Tozluk 13,90 TL.
PENTİ
Kürklü ponponlu süet bot 239 TL. NINE WEST
Kürk kısa manto 1034 TL. ROMAN
Kareli gömlek 25,90 TL. MNG
Kırmızı triko eldiven 41 TL. STEFANEL
Gömlek 245 TL. TWIST
Gri triko panço 174 TL. STEFANEL
Siyah üzerine renkli örgü mini hırka 79, 20 TL. TWIST
Parmaksız triko eldiven 39 TL. TWIST
Saçaklı etek 59,90 TL. MNG
Siyah tozluk 13,90 TL. PENTİ
Askeri çizme 300 TL. NINE WEST
Kürk yelek 89,90 TL. MNG
Gri yelek 34,90 TL. MNG
Önü katlı kemik bluz 195 TL. MACHKA
Renkli kaşkollar 49,95 TL. BENETTON
Triko eldiven 22,95 TL. BENETTON
Kahve cepli şort 89,95 TL. SISLEY
Siyah tozluk 13,90 TL. PENTİ
Askeri çizme 300 TL. NINE WEST
Puantiyeli gömlek 190 TL. MACHKA
Kahve büyük triko hırka 349 TL. STEFANEL
Ekose şal 39,95 TL. MAVİ
Pantolon 79,95 TL. SISLEY
Kemik tozluk 13,90 TL. PENTİ
İçi kürklü süet çizme 303 TL. NINE WEST