Göz alıcı adımlar

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Divarese 2014/2015 Sonbahar-Kış sezonuna hazır...

Divarese, iş ve özel hayatında konfor ve şıklığı bir araya getiren yenilikçi tasarımlarıyla yeni sezona hazır. Modern, şehirli kadının yoğun temposuna uygun olarak tasarlanan koleksiyonda, yenilikçi formları ile rahat ve şık bir görünüm sunuyor. Divarese yeni sezon koleksiyonunda deri süet birlikteliği, renk blogları, metal detaylar, yeni tasarımlarıyla sivri burun ve dolgu topuk modeller ön plana çıkıyor. Leopar desenli loafer’lar, metal detaylar baskılı deriler ve abiye modeller yeni koleksiyonun olmazsa olmazları... Topuklarda kullanılan kontrast renkler ve farklı materyallere bayıldık.