Göz kamaştıran modeller

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Dagi, 2014 sonbahar-kış iç giyim koleksiyonunda şıklık ve zarafet ön planda...

Dagi, 2014 sonbahar-kış sezonuna hazır. Dantel ve şifonun mükemmel uyumunu yansıtan, şıklığın ve zarafetin ön plana çıktığı koleksiyon, pastel renklerin romantizminin yanı sıra beyazın masumiyetini de yansıtıyor. Kendini özel hissetmeyi önemseyen kadınlar için düşünülen saten üzeri dantel dokuma konseptli, özel olarak yurtdışında tasarlanan kumaşların yanı sıra siyah Fransız danteli ile şifonun bir araya geldiği takımlarla şıklık ve rahatlığı bir arada sunuyor.

Vizondan pudraya, bronzdan fuşyaya, mordan indigo maviye kadar farklı renklerin bir araya gelmesiyle oluşturulan takımlar zarafeti ön plana çıkarıyor.

