Göz kamaştırdı

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Roberto Bravo’nun yeni koleksiyon tanıtımına, daha önce dünyaca ünlü model Irina Shayk’ın taşıdığı kolye damga vurdu.

Roberto Bravo’nun Noel Baba’yı hatırlatmak amacıyla hazırladığı yeni koleksiyonu “Santa Claus” un geçtiğimiz günlerde gerçekleşen tanıtımında özellikle bir kolye dikkatlerden kaçmadı. Göz kamaştıran kolyesini dünyaca ünlü model Irina Shayk tanıtmış ve bir hayli ses getirmişti.

Antalya’daki tanıtımda da sergilenen ve 250 bin lira değerindeki kolyenin bu denli dikkat çekme nedeni ise, özel renklendirme teknikleri kullanılarak güney deniz incisi, renkli safir, pırlanta, özel kesim yeşim taşları ile tasarlanmış olması.