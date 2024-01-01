Son zamanlarından en çok ses getiren güzellik ikonlarından Staz Lindes, Yves Saint Laurent Beauty’nin en yeni güzellik elçisi olarak katıldığı Paris Moda Haftası’nın kapanış partisinde dikkatlerini yine üzerine çekti. Özellikle bileklerini açıkta bırakan pantolonu, siyah file çorapları ve bilekten bağlı stiletto’larıyla farkını ortaya koyan ‘It-girl’ Staz Lindes, siyah eyeliner’la yaptığı kedi gözü makyajını mercan kırmızısı Rouge Pur Couture No:1 ile tamamladı.
BEYMEN COLLECTION 695 TL
H&M 39.99 TL
MANGO 449.99 TL
MUDO 119 TL
YSL 135 TL
ZARA 129.95 TL
BOYNER 9.90 TL