Grace Kelly’nin stilinin oluşmasında, bir süre nişanlı kaldığı ünlü tasarımcı Oleg Cassini’nin payı büyük.





Cannes Film Festivali’nde bu yıl açılış filmi olan ve Grace Kelly’nin stilini bütün güzelliğiyle gözler önüne seren “Grace of Monaco”, ülkemizde de 19 Eylül'de vizyona girdi. Tüm zamanların ünlü stil ikonlarından Grace Kelly’nin stilinin oluşmasında, bir süre nişanlı kaldığı ünlü tasarımcı Oleg Cassini’nin büyük payı bulunuyor. Oleg Cassini, Kelly için hazırladığı kıyafetlerle onu stil ikonluğuna taşıdı.Cannes Film Festivali’nde tanıtımıyla büyük yankı uyandıran ve Grace Kelly’nin hayatından izler taşıyan “Grace Of Monaco” filmi 19 Eylül'de gösterime girdi. Oleg Cassini’nin Kelly’ye özel olarak hazırladığı kıyafetlerin, Monako Prensesi’nin stilinin oluşmasında büyük payı bulunuyor.Hollywood’un en gözde yıldızıyken evlenip kariyerine veda eden milyonların sevgilisi Monako Prensesi Grace Kelly zarafeti ve stiliyle de herkesin beğenisini kazanmayı başarmış, gerçek bir stardı. Kelly’nin stilinde etkisi görülen Oleg Cassini, bu özel kadından esinlenerek tasarladığı kıyafetlerle Kelly’nin bir stil ikonu haline gelmesinde adeta başrolü oynadı.Cassini’nin onun için tasarladığı dantel detaylı, ipek tafta pembe elbiseyi 1954 yılında Cannes Film Festivali açılışında giyen Kelly bu kıyafetiyle büyük sükse yaptı. Yine Oleg Cassini tarafından tasarlanan, kadın siluetini ortaya çıkaran, kadife detaylı romantik pembe elbise ise Kelly’nin bir stil ikonu olarak akıllarda yer etmesinde önemli pay sahibi oldu.Grace Kelly gibi daha pek çok ünlü stil ikonuna hazırladığı kostüm ve tasarımlarla adını altın harflerle moda tarihine yazdıran Oleg Cassini, kendi adını verdiği markasıyla günümüzde de şık kadınların tercihi olmaya devam ediyor. Gözalıcı Oleg Cassini tasarımları yalnızca Grace Kelly stili hayranlarının değil; düğün, davet ve partilerin yıldızı olmak isteyen stil sahibi şık kadınların da tercihi oluyor. Oleg Cassini mağazaları, hayallerinizdeki gibi tasarımlarıyla sizi ışıltılı dünyasına davet ediyor.