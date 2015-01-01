Gülçin Çengel'den 'Glacier'

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Mercedes-Benz presents Gülçin Çengel defilesi Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar 2015 kapsamında 20 Mart Cuma günü saat 20.00’da gerçekleşti.

Bu sezon üçüncü kez katıldığı Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’da Mercedes Benz Türk’ün de desteğini alan genç tasarımcı Gülçin Çengel, Mercedes-Benz presents Gülçin Çengel defilesi ile moda severlerle buluştu.



Patagonya’ya yaptığı bir seyahat sırasında çektiği fotoğraflardan esinlenen Gülçin Çengel’in “Glacier” Sonbahar 2015 koleksiyonunda Perito Moreno buzulları koleksiyonun hem ana renk ve dokusunda hem de koleksiyonda kullanılan aksesuar ve deri detaylarda kendisini gösteriyor. Buzulların kendi içinde eriyerek oluşturduğu katman görünümlü buzul delikler model kalıplarının kodlarını yazıyor. Bir yanda buzulların beyaz, mavi ve lacivert tonları varken, bir yandan da Patagonya land renkleri ile yeşiller ve turuncular koleksiyona eşlik ediyor.



Koleksiyonun renk kodları, buzullardaki mavilerde kendisini gösterirken koleksiyona göz kırpan yeşil ve turuncular bir bütünlük oluşturuyor. Mavi, lacivert ve siyah tonlardaki jakarlı kumaşlar, trikolar, ipekli kumaşlar ve yarı parlak tok kumaşlar göze çarpıyor. Üç boyutlu layered görüntüsü oluşturan katmanlar, kristal efektli işlemeler ve kontrast kumaş dokularının birlikte kullanımı koleksiyonun öne çıkan detaylarından.



Gülçin Çengel’in koleksiyonları dikkat çekmekten korkmayan, sofistike, kendi ayakları üzerinde duran, yenilikçi, dinamik, kendine güvenen, stil sahibi, özgün kadınlara hitap ediyor.



20 Mart Cuma günü saat 20.00’de gerçekleşecek Mercedes-Benz presents Gülçin Çengel defilesinin prodüksiyonunu Uğurhan Akdeniz üstlendi. Defilede styling Beril Türkmen, makyaj MAC imzasını taşıyor. Defilenin müzikleri ise Fattish tarafından hazırlandı.



Gülçin Çengel ayrıca, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından kurulan ve desteklenen İstanbul Fashion Incube (Moda Girişimcilik Merkezi) 2014-2015 yılı tasarımcılarından biridir. İstanbul Fashion Incube, girişimcilik kapasitelerini geliştirme potansiyeline sahip moda tasarımcılarına yaşamsal güç sağlayarak markalaşmalarına destek vermesi ve tasarımcıların ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilme gücününün kuvvetlendirilmesini amaçlıyor.