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Güneş enerjisi

Güneş enerjisi
Plajların podyum havasına girmesine az kaldı. Bu yaz plaj modası kadınsı ve yalın. Bikini altlarında beller düşük kesimli ve geçmişe oranla daha küçük. Retro görünüm sezonun en sık kullanılan teması. Güney denizlerinden ilham alınarak tasarlanan
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