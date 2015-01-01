Dünyanın en çok tercih edilen güneş gözlüğü markalarından biri olan LeSpecs artık Türkiye'de!





Ulaşılabilir modayı en son trendlerle birleştiren, renk ve model seçenekleriyle sahil ve sokak modasının vazgeçilmezi olan LeSpecs, gözlük tutkunlarının yeni gözdesi haline gelecek.Retro Super Future, LGR, Melissa Shoes gibi dünyaca ünlü markaların Türkiye distribitörü “Agency Arcana”, dünyanın en çok tercih edilen güneş gözlük markalarından biri olan “LeSpecs”i geçtiğimiz ay satışa sundu.Modayı en son trendlerle birleştiren, ulaşılabilir fiyat aralığı, birbirinden farklı renk ve model seçenekleriyle sahil ve sokak modasının vazgeçilmezi olan LeSpecs, gözlük tutkunlarının yeni gözdesi haline gelecek.Özellikle sahil modasının öncüsü olan LeSpecs gözlük modelleri geometrik şekilli çerçeveleri ve birbirinden farklı renkte tasarlanan özel aynalı camları ile gözük modasına her sezon yeniden şekil veriyor. Beyonce, Rihanna, Katy Perry, Gigi Hadid, Nichole Richie, Ivy Levan gibi dünya starlarının favorisi olan LeSpecs güneş gözlükleri sıra dışı tasarımlarının yanı sıra klasik modellerden vazgeçmeyenler için de yeni seçenekler sunuyor. Dünyanın en seçkin zincir markalarında 30’u aşkın ülkede satıan LeSpecs güneş gözlükleri, ünlü tasarımcılarla gerçekleştirdiği iş birlikleri ile de adından sıkça söz ettiriyor.LeSpecs, Türkiye’de de kısa sürede geniş kitlelerin beğenisini kazanarak Kanyon SUPER Pop-Up Store, Karaköy Fashion@Eye, Hillside Beach Club Fethiye gibi seçkin satış noktalarında kalite ve şıklığı bir arada arayanlara birbirinden farklı tasarımlar sunmaya hazırlanıyor.@instagram.com/LeSpecs_tr