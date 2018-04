Hamileyken tarzından vazgeçme!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Even Fashion 'Tarzından Vazgeçme' sloganıyla hamile modasına yeni bir anlayış getiriyor.

1977 yılında kurulan 'Desen Giyim Sanayi (DGS)'nin, tecrübesini hamile sektörüne taşımaya karar vermesiyle oluşan Even Fashion markası şimdi www.evenfashiononline.com ile anne adaylarının bir tık uzağında. Anne adayları, Even Fashion markasının online satış adresi www.evenfashiononline.com ile hem şık görünen hem de rahat kullanılan kıyafetlerine artık bir tıkla ulaşabiliyor. İş ve iş yaşamı dışındaki anne adayları, Even Fashion'nın özel tasarımlarıyla tarzlarından ödün vermeden, yüzlerce değişik renk ve model hamile kıyafetine yorulmadan kolayca ulaşabilmenin keyfini yaşıyor. Even Fashion, anne adaylarının bütçesine destek olmak için kredi kartına peşin fiyatına 6 taksit, havale ile ödemede %10 indirim ve ücretsiz kargo hizmetiyle ürünlerini satışa sunuyor. Ayrıca anne adayları internette güvenle alışveriş yapabilsinler diye 3D Secure ve Norton Secured gibi en son güvenlik standartlarıyla değerlendirilen 'İpara' online ödeme sistemleri ile çalışıyor.