Harvey Nichols, Kanyon’un önüne kurduğu yeni yıl pop-up çadırı ile yüzlerce ürünü özel fırsatlarla moda tutkunlarıyla buluşturuyor.

Stil sahibi ve göz kamaştıran yeni yıl hediyeleri için dünyaca ünlü markaların en yeni koleksiyonlarını moda severlerle bir araya getiren Harvey Nichols, Kanyon’un önüne kurduğu yeni yıl pop-up çadırı ile yüzlerce ürünü özel fırsatlarla moda tutkunlarıyla buluşturuyor. Dünya markalarının %80’e varan özel indirimlerle satışa sunulacağı Harvey Nichols Yeni Yıl Çadırı, 02-07 Aralık 2015 tarihleri arasında Kanyon İstanbul’da olacak.