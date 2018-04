Hathi by Sinem Güven

Sinem Güven’in hayat verdiği Hathi mücevherleri zamansız stilleriyle moda dünyasına özgünlük katarken, taşıdıkları pozitif enerjileri ile de yaşamlara keyifle dokunuyor!

Moda dünyasının sevilen ismi Sinem Güven, şimdi de tasarımcı kimliği ile karşımızda. Hindistan’dan aldığı ilhamla yarattığı, Hintçe’de “fil” anlamına gelen “Hathi by Sinem Güven” koleksiyonları, mücevherlerin benzersiz taşların, şans, bereket, huzur, aşk gibi en güzel enerjilerle buluşmasını sergiliyor. Koleksiyon sadece sergilediği eşsiz mücevherlerle değil, Hintçe’de fil anlamına gelen, şans ve bereketi simgeleyen yaklaşımı ve parçaların hayata, insanlara taşıdığı güzel enerjileri ile de ilgi görüyor. Yakut, safir, zümrüt, elmas gibi en değerli ve özel taşlarla tasarlanan “Hathi by Sinem Güven” mücevherlerinin her biri enerji uzmanları tarafından arındırılıyor.