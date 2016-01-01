Hatice Gökçe'den "Müfreze"

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Hatice Gökçe yeni 2015 - 2016 erkek giyim koleksiyonu Müfreze ile kışa hazır!

Redingot ve uzun paltoların hakim olduğu yeni erkek giyim koleksiyonu, 2015-2016 kış sezonunda koyu renkleri ile öne çıkarıyor. Ceketlerin yüzeyindeki özenle işlenmiş deri doku çalışmaları ise, Hatice Gökçe’nin koleksiyonunu zenginleştiren unsurlar olarak dikkat çekiyor.

Koleksiyonlarının vazgeçilmezi deriyi bu sezon pantolon, tişört ve montlarda kullanan tasarımcı, uzun zaman gardıroplarda yer alacak tasarımlara imza atıyor. 45 parçadan oluşan, siyah ve yeşil tonların hakim olduğu koleksiyon, “black shiny” aksesuarlar ve düğmelerle ışığı yansıtıyor.

Çekimlerinin fotoğrafçı Jerry Stolwijk tarafından gerçekleştirildiği Müfreze koleksiyonunda Watze de Veries ve Up Model Ajansı’ndan Jonathan Smith yer aldı.