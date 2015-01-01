Havaianas 2015

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Güçlü renkler, şaşırtıcı desenler, daha ince ve kısa bantlar...

Havaianas 2015 yeni sezonu yeni bir marka stili ile karşılıyor. Göz alıcı “Flat” modeli ile yepyeni Havaianas’lar bu yazın en elegan halini konuşturmaya hazır. Havaianas, 2015 Yaz sezonu için hazırladığı yeni koleksiyonundan “Flat” ile yaz modasına farklı bir bakış açısı yaratmaya geliyor. “Flat” ler birbirinden çekici renk ve modellerinin yanı sıra, yeni bir taban ve bant yapısına sahip haliyle de Havaianas’ın yenilikçi yüzünü bir kez daha tüm dünyaya sunuyor.