Havalı yaz kombinlerinin gizli kahramanı: 15 straplez üst önerisi
Straplez üstler yaz gardırobunun vazgeçilmez parçalarından biri. Dünyanın dört bir yanındaki influencer’lar bu sade, askısız parçanın zamansız şıklığını fark etti bile. Aşağıya kaydırarak moda dünyasının bu trendi yaz kombinlerine nasıl dahil ettiğini görebilir, ardından en iyi straplez üstlerden oluşan kısa listemizi keşfedebilirsiniz.
2025’te yeniden popülerleşen bir parça var ki, neredeyse herkes tarafından benimsenmiş durumda: Straplez üst, diğer adıyla bandeau top. Dünyanın dört bir yanındaki influencer’lar bu sade, askısız parçanın zamansız şıklığını fark etti bile.
Kombinlerde onu jean’lerle, eteklerle, bol paça pantolonlarla veya kargo pantolonlarla; altına da parmak arası terliklerle tamamlayarak tam anlamıyla baştan ayağa bir 2000’ler havası yaratıyorlar.
Straplez üstler sadece zarif bir şekilde dekoltenizi vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda güneş altında iz bırakmadan bronzlaşmanıza da olanak tanıyor. Tek ihtiyacınız olan şey, iyi destek sağlayan bir straplez sütyen (ya da sütyensiz rahat hissediyorsanız o da olur) ve hazırsınız!
Aşağıya en iyi straplez üstlerden oluşan kısa listemizi keşfedebilirsiniz.
OXXO - Çok Renkli Keten Karışımlı Straplez Bluz