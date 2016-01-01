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Hayalet aramızda

Hayalet aramızda

İtalyan devi Gucci’nin grafitiyle ittifakı gerçek bir şehir efsanesine dayanıyor.

Sokak sanatçısı Trouble Andrew son dakika Cadılar Bayramı kostümüne ihtiyacı olunca, Gucci marka çarşafa çift delik açıp Gucci ghost’u yani markanın hayaletini temsil eden kostümü yaratıyor. Devamında sosyal medyadan paylaştığı yeni logo yorumlarını ve duvar çalışmalarını #guccighost etiketiyle paylaşmaya başlıyor.


Üç yılın ardından nihayet sesini Gucci’nin kreatif direktörü Alessandro Michele’e duyuran Trouble Andrew, markanın 2016-2017 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nda sokaklardaki isyankar hayaleti moda cennetiyle tanıştırarak nihai bir iş birliğine adım atıyor. Real Gucci ve G Ghost, Gucci’nin ölümsüz kodları olarak bugün bile trendlerin zirvesinde.

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