Haziran'da Crocs'la

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Crocs’tan Haziran sürprizleri...

04-28 Haziran tarihleri arasında tüm Crocs mağazalarında; Karne Şenliği, Babalar Günü ve İstanbul Shopping Fest kapsamında onlarca ürün, cazip fiyat avantajlarıyla sizleri bekliyor.



Karne Şenliği;

Crocs’tan çocuklara harika bir karne hediyesi! Seçili çocuk ürünlerinde tek fiyat 129 TL. Çocuğunuza karne hediye olarak ne alacağınıza henüz karar vermediyseniz, Spider Man’dan Mickey Mouse’a onlarca seçenek Crocs mağazalarında sizleri bekliyor.



Babalar Günü’ne Özel;

Crocs’ta seçili erkek ürünlerinde sunulan indirimli fiyatlarla babanıza Babalar Günü’nde “rahatlık” hediye edebilirsiniz.



Istanbul Shopping Fest’e Özel;

Kadın ürünlerinde de cazip indirimler var. Parlak renkleri, hafif ve havadar özellikleriyle Crocs Beach Line Boat Shoe Women, sizi stil sahibi bir görünüme kavuştururken gün boyu konforla yürümenizi de sağlıyor.