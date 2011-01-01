Hem lansman hem sergi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

“Loulou de la Falaise” kitabının Türkiye’deki imza günü, kitabın editörü ve Loulou de la Falaise mücevher markasının kurucu ortağı Ariel de Ravenel’in katlımıyla 30 Nisan’da ISTANBUL’74 Galatasaray’da düzenlenecek.

Moda dünyasında büyük ilgiyle karşılanan, Yves Saint Laurent’in efsanevi ilham perisi olmasının yanı sıra kendi markasını yaratmış başarılı bir mücevher tasarımcısı olarak da dikkat çeken Loulou de la Falaise’in hayatını konu alan “Loulou de la Falaise” kitabının Türkiye lansmanını ve mücevher sergisi 2 Mayıs – 16 Mayıs tarihlerinde ISTANBUL’74 Galatasaray’da gerçekleşiyor. Loulou de la Falaise’in hayatını konu alan “Loulou de la Falaise” kitabı aralarında Helmut Newton, Richard Avedon, Steven Meisel, Michael Roberts ve Bettina Rheims gibi efsanevi fotografçıların objektifinden 400’ün üzerinde görselle anlatılıyor. Kitap ayrıca, Saint Laurent’in uzun süre birlikte olduğu Pierre Berge’nin kaleme aldığı önsöz ve Betty Catroux, Ines de la Fressange, Diane von Furstenberg, Christian Louboutin, Elsa Peretti, Paloma Picasso, Andre Leon Telley ve Oscar de la Renta gibi Loulou’ya yakın olan isimlerle gerçekleştirilen röportajlarla da dikkat çekiyor.

Bohem şıklığıyla bilinen, parizyen haute couture dünyasının öne çıkan ismi Loulou de la Falaise’in 1960’lardan 2011 yılındaki ölümüne kadar, en başarılı çağdaş fotoğraf sanatçıları tarafından belgelenen renkli hayatını konu alan “Loulou de la Falaise” kitabındaki dünyaca ünlü fotoğraflar ve kendi tasarımı mücevherler 16 Mayıs’a kadar ISTANBUL’74 Galatasaray’da görülebilecek.