Hem şık hem pratik: Yazın vazgeçilmezi en iyi 17 sırt çantası
Sırt çantaları ilkokul yıllarına dair bir nostalji hissi uyandırsa da, 2025 ilkbahar/yaz podyumlarında adeta sınıfın en başarılı öğrencisi gibi öne çıktılar. Aynı derecede konforlu ve geniş olan bu çantalar, yoğun bir gün için ihtiyaç duyulan her şeyi taşıyabilecek kapasitede. Biz de bu yazın vazgeçilmezi en iyi 17 sırt çantasını sizler için derledik...
Kadınlar için sırt çantaları, yalnızca geçici bir trend olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Genellikle çocukluk ve okul yıllarıyla ilişkilendirilse de, aslında kullanıcısının iç dünyasını taşıyan zamansız bir aksesuar parçası olarak kabul ediliyor.
Bir sırt çantası; sayısız yolculuğa ve maceraya tanıklık eder, yoğun iş günlerinin vazgeçilmez eşlikçisidir ve klasik el çantalarının pratik bir alternatifi olarak da öne çıkabilir.
Sırt çantaları ilkokul yıllarına dair bir nostalji hissi uyandırsa da, 2025 ilkbahar/yaz podyumlarında adeta sınıfın en başarılı öğrencisi gibi öne çıktılar.
Miu Miu, kargo tarzı deri bir sırt çantasını beyaz kısa kollu baby tişört ve diz boyu pilili etekle kombinleyerek tam bir “yeni nesil okul şıklığı” sundu. Bode’nin kanvas bucket tipi sırt çantası ise büyük mavi halat askılarıyla güçlü bir denizci havası yarattı.
The Row’un naylon sırt çantası ise sportif ve minimalist duruşuyla, şehirde geçirilen yoğun bir gün için idealdi—özellikle rahat bir triko elbiseyle kombinlendiğinde.
Chanel ve Celine ise, yaz gecelerinde dahi stilinizi tamamlayacak kadar zarif mini deri sırt çantaları tanıttı.
Biz de bu yazın vazgeçilmezi en iyi 17 sırt çantasını sizler için derledik...
MUDO- Hasır örgülü sırt çantası