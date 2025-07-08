Hem şık hem pratik: Yazın vazgeçilmezi en iyi 17 sırt çantası

Sırt çantaları ilkokul yıllarına dair bir nostalji hissi uyandırsa da, 2025 ilkbahar/yaz podyumlarında adeta sınıfın en başarılı öğrencisi gibi öne çıktılar.

Miu Miu, kargo tarzı deri bir sırt çantasını beyaz kısa kollu baby tişört ve diz boyu pilili etekle kombinleyerek tam bir “yeni nesil okul şıklığı” sundu. Bode’nin kanvas bucket tipi sırt çantası ise büyük mavi halat askılarıyla güçlü bir denizci havası yarattı.

The Row’un naylon sırt çantası ise sportif ve minimalist duruşuyla, şehirde geçirilen yoğun bir gün için idealdi—özellikle rahat bir triko elbiseyle kombinlendiğinde.

Chanel ve Celine ise, yaz gecelerinde dahi stilinizi tamamlayacak kadar zarif mini deri sırt çantaları tanıttı.

Biz de bu yazın vazgeçilmezi en iyi 17 sırt çantasını sizler için derledik...