Kurtarıcı parçalar...

İster sırt çantası, ister portföy... Siyah bir çantanız mutlaka olmalı!Uzun saplı ve çarpaz asılabilen bu çantalar özellikle alışverişteyken ve elleriniz dolu olduğu zamanlarda yardımınıza koşabilir.Zor zamanların kurtarıcısı! Her renkle kullanabilirsiniz!Hem taşıma kolaylığı sağlıyor hem de şık!Hem spor kıyafetlerinizle hem de şık kombinlerinizle kullanabileceğiniz bir parça...Hem spora giderken hem de kısa seyahatler için...Partiler ve davetlerin vazgeçilmezi...Çevre dostu bu çantalar hem çok renkli hem çok kullanışlı!