SİYAH
İster sırt çantası, ister portföy... Siyah bir çantanız mutlaka olmalı!
UZUN SAPLI
Uzun saplı ve çarpaz asılabilen bu çantalar özellikle
alışverişteyken ve elleriniz dolu olduğu zamanlarda yardımınıza
koşabilir.
BEJ
Zor zamanların kurtarıcısı! Her renkle kullanabilirsiniz!
PORTFÖY
Hem taşıma kolaylığı sağlıyor hem de şık!
BÜYÜK
Hem spor kıyafetlerinizle hem de şık kombinlerinizle kullanabileceğiniz bir parça...
SPOR
Hem spora giderken hem de kısa seyahatler için...
CLUTCH
Partiler ve davetlerin vazgeçilmezi...
BEZ
Çevre dostu bu çantalar hem çok renkli hem çok kullanışlı!