Mevsim ister yaz, ister kış olsun… Çok farklı tarzlarda, çok farklı kombinlerde günü kurtaran en önemli bileşen gömlek olabilir. Gömleklerinizi seçerken, onu tek bir tarzda, tek bir kalıpta kullanmak yerine, farklı zamanlarda, farklı kombinlerde, farklı biçimlerde tarzınızın asıl öğesi olarak konumlandırabilirsiniz. İşte, gömleklerinizi değerlendirmek için size ilham verecek beş fikir.

1. Ceket olarak gömlek

Gömlek tasarımcıları, uzun gömlekler tasarlarken aslında onların yeri geldiğinde bir ceket veya yelek gibi kullanılabilmesini de hedefliyorlar. O kadar geniş alanlarda gömlekleri değerlendirebilirsiniz ki, iş toplantınızda size ciddiyet ve tarz katan şık bir gömlek, başka bir gün doğada yürürken vücudunuzu soğuğa, rüzgara, yağmura karşı koruyabilecek bir cekete dönüşebilir. Ya da gün içinde dostlarınızla buluşup sosyalleşmişken, akşam vakti askılı tişörtünüzle üşümeye başladığınızda yanınızdaki ince gömlek sizi soğuktan, ayazdan koruyan bir ceket olarak değerlendirilebilir.



2. Plaj kıyafeti olarak gömlek

Eğer ince kumaşlı, yazlık bir gömleğiniz varsa, boyu da biraz uzunsa, onu yazın güneşin altında kavrulmamak için, plajda pareo kıvamında bir koruyucu olarak dahi kullanabilirsiniz. Elbette güneş gözlüğü ve güneş kremi de sizi güneşten koruyacak diğer yardımcı unsurlar olacaktır. Aynı gömlek, akşam güneş battıktan sonra, restoranda yemek yerken ise belki uçlarından kıvrılıp bağlanarak veya önünü açıp serbest bırakarak, kot pantolonunuzun veya şortunuzun üzerinde sizi rüzgardan koruyacaktır.



3. Ceplerinden faydalanmak için gömlek

Eğer sahada aktif çalışan bir kadınsanız veya örneğin Instagram için foto safariye çıktıysanız, bol cepli bir gömlek power bankınızı, hafıza kartlarınızı, fotoğraf malzemelerinizi pratik şekilde saklamak için çok yardımcı olacaktır. Aynı gömleği, ertesi gün iş yerinde, spor/aktif bir tarzla birleştirip, iş kıyafeti olarak da kullanabilirsiniz.



4. Koşturmacalı iş günlerinin kurtarıcısı gömlek

Çok fazla toplantınızın ve koşturmacanızın olduğu bir günde, çok formel giyinmek, takım elbise, ceket, mevsime göre kaban derken kat kat bir ağırlık taşımak zorunda kalabilirsiniz. Araba kullanıyorsanız, araca binerken, inerken ayrı dert, araç kullanırken ayrı dert. Bir yerden diğerine koştururken onca kıyafet yükü ayrı dert. Ancak şık ve duruma uygun bir gömlek güvenilir ve kendinden emin iş kadını görüntünüzü bozmadan pratik ve aktif bir şekilde günü tamamlamanıza destek olacaktır.



5. Kusurları kapamak için gömlek

Gömlekler çoğu zaman, bedenimizde henüz üstesinden gelemediğimiz ve çok da göze batmasını istemediğimiz kusurları kapamak için de bir kamuflaj görevi görebilir. Basenlerimiz bu ara çok büyüdüyse uzun gömlekler, göbeğimiz biraz kontrolden çıktıysa bol bir gömlek, kollarımızın epilasyon zamanı gelmişse uzun kollu bir gömlek, saçımız başımız biraz dağınıksa ve saçla uğraşacak zamanımız yoksa hızlıca bir topuz ve spor bir gömlek… Gömlekler, insanoğlu medeniyetinin en kullanışlı icatlarından biri.