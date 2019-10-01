Her şey geçer ekose kalır desek yanlış olmaz. Moda dünyasının asla eskitemediği ekose, sonbahar-kış trendlerinde yine başrolde.

Fotoğraf: Nurdan Usta

Styling: Feray Kanpolat

Styling Asistanı: Ahsen Zeliha Can



Zamansız ve iddialı

Ekose ceket ve gömleklerin şimdilerde rol arkadaşı uzun etekler.



Uyumsuzluk da uyumdur. Aynı renk ve deseni bir arada kullanabileceğiniz gibi fark yaratmak için biraz karıştırmak da iyi olabilir.



Pozitif etki

Hareketli ve renkli bir görünüm yaratmak için ekose jile ve kontrast renklerde bir kazak iyi seçim.



Yüksek doz

Sokak modasını ele geçiren ekoseler dozunu yükseltip her parçada göze çarpıyor.





BURBERRY



MARC JACOBS

ÖZLEM KAYA

MICHAEL KORS

CHANEL

ALEXANDRE VAUTHIER

CAROLINA HERRERA

COPENHAGEN FASHION WEEK

JOANNA HILLMAN

NEW YORK FASHION WEEK

LINDA TOL

COCO ROCHA