Fotoğraf: Nurdan Usta
Styling: Feray Kanpolat
Styling Asistanı: Ahsen Zeliha Can
Zamansız ve iddialı
Ekose ceket ve gömleklerin şimdilerde rol arkadaşı uzun etekler.
Uyumsuzluk da uyumdur. Aynı renk ve deseni bir arada kullanabileceğiniz gibi fark yaratmak için biraz karıştırmak da iyi olabilir.
Pozitif etki
Hareketli ve renkli bir görünüm yaratmak için ekose jile ve kontrast renklerde bir kazak iyi seçim.
Yüksek doz
Sokak modasını ele geçiren ekoseler dozunu yükseltip her parçada göze çarpıyor.
BURBERRY
MARC JACOBS
ÖZLEM KAYA
MICHAEL KORS
CHANEL
ALEXANDRE VAUTHIER
CAROLINA HERRERA
COPENHAGEN FASHION WEEK
JOANNA HILLMAN
NEW YORK FASHION WEEK
LINDA TOL
COCO ROCHA