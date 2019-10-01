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Her zaman iddialı: Ekose

Her zaman iddialı: Ekose

Her şey geçer ekose kalır desek yanlış olmaz. Moda dünyasının asla eskitemediği ekose, sonbahar-kış trendlerinde yine başrolde.

Fotoğraf: Nurdan Usta
Styling: Feray Kanpolat
Styling Asistanı: Ahsen Zeliha Can

Zamansız ve iddialı
Ekose ceket ve gömleklerin şimdilerde rol arkadaşı uzun etekler.

Uyumsuzluk da uyumdur. Aynı renk ve deseni bir arada kullanabileceğiniz gibi fark yaratmak için biraz karıştırmak da iyi olabilir.

Pozitif etki
Hareketli ve renkli bir görünüm yaratmak için ekose jile ve kontrast renklerde bir kazak iyi seçim.

Yüksek doz
Sokak modasını ele geçiren ekoseler dozunu yükseltip her parçada göze çarpıyor.

BURBERRY

MARC JACOBS

ÖZLEM KAYA

MICHAEL KORS

CHANEL

ALEXANDRE VAUTHIER

CAROLINA HERRERA

COPENHAGEN FASHION WEEK

JOANNA HILLMAN

NEW YORK FASHION WEEK

LINDA TOL

COCO ROCHA

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