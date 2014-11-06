H&M Alexander Wang işbirliği

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H&M, bir sonraki tasarımcı işbirliğinin Alexander Wang ile olacağını duyurdu. Bu ortaklıkla, beklenen tasarımcı işbirliği için ilk kez Amerikalı bir tasarımcı H&M ile çalışmış oluyor.

Alexander Wang x H&M koleksiyonu kadın ve erkeklere yönelik giysiler ve aksesuarlar içerecek. Kendine has umursamaz tavrıyla Wang, günlük kullanım ürünlerinde modanın da ötesine geçen yeni bir bakış açısı sunuyor. Koleksiyon, 6 Kasım 2014′ten itibaren dünya çapındaki yaklaşık 250 H&M mağazasında satışa sunulacak. Türkiye’de de seçili mağazalarda olacak.