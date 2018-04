H&M Bağdat Caddesi mağazası açılıyor

len İsveç moda perakende markası H&M, (Hennes & Mauritz AB.), Bağdat Caddesi'nde 6 katlı görkemli mağazasıyla açılıyor.

H&M Bağdat Caddesi flagship mağazası 6 kattan oluşuyor ve 3.200 metre kare alana yayılıyor. Mağaza, H&M’in yenilenen dekorasyon konsepti olan ‘Moda’nın Çağdaş Galerileri’ doğrultusunda tasarlandı. Yeni konsept, beyaz ağırlıklı modern ve aydınlık tasarımı ile çağdaş sanat galerilerine ve İsveç köklerine gönderme yapıyor. H&M Bağdat Caddesi mağazasında tüm ürün sunumları, kabinler ve kasalar yeni bir formatta. Ürün grupları daha fazla manken kullanılarak moda severlere stil önerisi vermek amacıyla kombinler şeklinde sunuluyor. Mağazada, moda severlere her katta farklı bir konsept sunuluyor. -1 katı olan Park Café’de çocuklar düşünülürken, giriş katı Grand Foyer ve 2. kat The Studio’da kadınlar için tüm koleksiyonlar, 3. kat The Gallery’de gençlerin favorisi Divided koleksiyonu, 4. kat The Lounge’da kadınlar için iç giyim ürünleri ve 5. kat The Archive’da da erkeklere özel koleksiyonlar yer alıyor.