H&M ve Balmain işbirliği

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H&M, bu sonbahardaki tasarımcı işbirliğini Parisli moda evi Balmain ile yapacağını duyurdu.

H&M Kreatif Danışmanı Ann-Sofie Johansson, “Balmain’i H&M’de konuk tasarımcımız olarak görmekten ve herkesin gerçekten katılım sağladığı bir deneyim oluşturmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Balmain, tasarım ruhu ve sokak giyimi yaklaşımıyla, gösterişli, doğrudan, duyusal ve enerjik benzersiz bir stile sahip. Ayrıca, eğlence ve müzik dünyasıyla yakından ilişkili olması başka bir sürpriz oluşturuyor” diyor.

5 Kasım’dan itibaren dünya çapında yaklaşık 250 mağazada satışa sunulacak koleksiyon hem kadın hem de erkekler için giysiler ve aksesuarlar içerecek.

