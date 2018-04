H&M, yeni tasarımcı işbirliği koleksiyonu Alexander Wang x H&M’i özel bir ön lansmanla tanıttı.





Dünyaca ünlü Amerikalı tasarımcı Alexander Wang’in H&M için özel olarak hazırladığı Alexander Wang x H&M koleksiyonu 16 Ekim’de New York’da düzenlenen defilenin ardından H&M Türkiye showroom’unda ilk kez moda dünyasının seçkin isimlerine ve basın mensuplarına tanıtıldı. Tüm dünyada ve Türkiye’de merakla beklenen koleksiyon 6 Kasım Perşembe günü H&M Zorlu Center, İstinye Park, İstiklal Caddesi ve Ankara CEPA mağazalarında satışa sunulacak.H&M İletişim Müdürü Pelin Atay Kuran’ın ev sahipliği yaptığı lansmanda Amerikalı tasarımcı Alexander Wang ile H&M işbirliğinde yaratılan koleksiyon, New York’daki dünya lansmanından sonra ilk kez basın mensuplarına ve Türk moda ve cemiyet dünyasından seçkin isimlere tanıtıldı. Tüm dünyada olduğu gibi Türk moda dünyasında da çok ünlü olan ve çok sayıda takipçisi bulunan Alexander Wang’in H&M için tasarlayacağı parçalar uzun zamandır merak konusuydu. Lansmana katılan isimler koleksiyonun hit parçalarına yoğun ilgi gösterdiler.Bu özel davet için H&M Türkiye showroom’u, koleksiyonun ruhunu yansıtan parlak led ışıklar, kum torbaları ve siyah beyazbir konsept ile Alexander Wang x H&M koleksiyonu için özel olarak dekore edildi. Koleksiyona yoğun ilgi gösteren davetliler aynı zamanda lansman boyunca Food Project İstanbul tarafından özel olarak hazırlanan ve Amerikan spor kültürünü yansıtan yiyeceklerden oluşan keyifli ikramların tadını çıkardılar.Amerikan spor giyiminden esinlenen, fütüristik ve siyah tonlarında kurgulanan koleksiyon, kadın, erkek ve unisex parçaların yanı sıra Wang’in imza stilini yansıtan esprili aksesuarlar da içeriyor. 10 yıldır dünyaca ünlü tasarımcılar ile işbirlikleri gerçekleştiren H&M, bu yıl oldukça spor ve keskin çizgilere sahip bir koleksiyon ile moda severlerin karşısına çıkıyor. Tüm dünyada ve Türkiye’de merakla beklenen koleksiyon 6 Kasım Perşembe günü H&M Zorlu Center, İstinye Park, İstiklal Caddesi ve Ankara CEPA mağazalarında satışa sunulacak.Dünya lansmanı geçtiğimiz hafta New York City'de Armory on the Hudson’da gerçekleşen, atletizm stadyumunun moda alanına dönüştürüldüğü etkinliğe aralarında Jessica Chastain, Mary J Blidge, Dakota Fanning, Kate Mara ve Solange Knowles gibi dünyaca ünlü isimler katılmıştı.