Hollywood yıldızlarının tercihi “Borsalino” şapkalar Beymen’lerde…





Guiseppe Borsalino tarafından 1857 yılından bu yana İtalya’da üretilen efsanevi Borsalino şapkalar bu yaz Beymen erkeğinin vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor. 2014 Yaz Koleksiyonu’yla Beymen mağazalarındaki yerini alan dünyaca ünlü “Borsalino” markası özellikle sıcak günlerin vazgeçilmezi hasır ve beyaz şapkalarıyla öne çıkıyor.Borsalino’nun 14 yaşında tasarlamaya başladığı ve kendi adını taşıyan şapkalar, 70’lerin sinema filmlerinde Alain Delon ve Jean Paul Belmondo’nun “Borsalino” şapkaları takmasıyla, erkekler arasında moda haline geldi.Yaz’ın vazgeçilmez aksesuarı Borsalino şapkaları tercih eden ünlüler arasında Sarah Jessica Parke, Kate Moss, Jude Law, Emma Watson, Victoria Beckham, Brad Pitt gibi holywood yıldızları yer alıyor...