Horon ve Dr.Jivago aynı podyumda!

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İstanbul Fashion Week'in ilk gününde 2014-2015 sonbahar-kış koleksiyonları podyumdaydı

Dün akşam saatlerinde podyuma çıkan DB BERDAN koleksiyonunda Karadeniz Laz kültüründe önemli bir yeri olan ‘Horon’ dansından yola çıktı ve koleksiyonunu Karadeniz müzikleri eşliğinde sundu. Önceki koleksiyonlarında desenler için sanatçılarla çalışan DB Berdan, bu koleksiyonda kolaj ve çizimleri kendileri yapmayı tercih etmiş. Alternatif malzemeleri kullanma konusunda usta olan DB Berdan konstrüktif şekillendirme yöntemleriyle koleksiyonun yanı sıra L’oreal Professionnel için saçtan oluşan bir kostüm hazırladı.

Giyilebilir teknoloji

Tuba Ergin, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Presented by American Express kapsamında gerçekleştirdiği defile ile giyilebilir teknoloji akımının yeni bir yorumu olarak nitelendirilen koleksiyonu ‘Giga-Bites’ı görücüye çıkardı. Vogue Italia Yayın Direktörü Franca Sozzani’nin de özel olarak izlediği defile büyük beğeni topladı. Atık bir baskıdevre kartı üzerinden esinlenerek hazırlanan koleksiyonda devre desenlerinden oluşmuş triko jakarları ve örme baskıları ile kartların kendileri çanta, ayakkabı, kemerler ve garnilerde karşımıza çıktı.

Kutoğlu’ndan Doktor Jivago

İlk günün kapanış defilesini Atıl Kutoğlu gerçekleştirdi. Kutoğlu’nun koleksiyonu ‘Doktor Jivago’ adlı filmden esinlenmişti. Avusturyalı top model Larissa Marolt, İngiliz top model Gina Adamu, Özge Ulusoy, Merve Büyüksaraç ve Ebru Öztürk’ün podyuma çıktığı defile de çift taraflı ceket ve trençkotlar, antrasit triko parçalar, oranj ve gri emprime yün-flanel ve ipek elbiseler, payetli giysiler dikkat çekti. IFW kapsamında bugün Meltem Özbek, Özlem Erkan, Maid in Love, Ayşe Deniz Yeğin, Nej, Özlem Kaya, Hakan Akkaya ve Zeynep Tosun koleksiyonlarını sergileyecek.