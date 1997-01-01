Doğu ile batının güzelliklerini bir araya getiren Houte Couture ustası tasarımcı Elie Saab'ı yakından tanımaya ne dersiniz?

İşte Elie Saab'ın çocukken keşfedilen yeteneği ve dünyaya kendini tanıtma serüveni...Küçük yaşta dikişle tanışan ve bugün dünyada pek çok ünlünün tercih ettiği Lübnan asıllı moda tasarımcısı Elie Saab, 1964 yılında Beyrut?ta dünyaya geldi. Elie Saab, henüz 9 yaşındayken kız kardeşi için diktiği elbise ile yeteneğini gözler önüne serdi. Ünü git gide yayılan Elie Saab, birçok sipariş almaya başladı. Gördüğü ilgi sayesinde 18 yaşındayken, 15 kişilik ekibi ile ilk moda evini açan ve o günden bu güne kadar pek çok kadının hayallerini gerçekleştiren tasarımcının moda evinin merkezi Lübnan'da.1981 yılında Paris'e önce moda eğitimi açmak için giden ama bundan vazgeçip 1982 yılında butik açan Elie Saab, Paris'le birlikte dünyaya yayılmaya başladı. 1997 yılında Italian Camera Nazionale delle Moda'nın İtalyan olmayan tek moda tasarımcısı olarak gruba kabul edildi. Lübnan dışındaki ilk koleksiyonunu Roma'da izleyicilere sundu. 1998 yılında Milan'da hazır giyim koleksiyonu tasarlamaya başladı. Aynı yıl, Monako Prensesi Stephanie'nin de katıldığı Monako defilesini gerçekleştirdi.1999 yılında Ürdün Kraliçesi Rania, tahta çıkarken Elie Saab'ın zümrüt ve elmasla işlenmiş kıyafetini giydi. Dedikodulara göre bu elbisenin 2,4 milyon dolara satıldığı söyleniyor.2002 yılında Oscar ödülünü kazanan Halle Berry, o gece En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Geceye Elie Saab'ın tasarladığı bordo elbise ile katılan Halle Berry, 2003 yılında da geceye Saab'ın altın rengi kıyafeti ile katıldı. Kırmızı halıda da dikkatleri üzerine çeken Saab, artık ünlülerin gözdesi olmuştu.Tasarladığı elbiselerdeki zarafet, incelik ve masalsı görünüm sayesinde birçok kadının gözde tasarımcısı olan Elie Saab, tasarladığı elbiseleri adeta bir sanat eserine dönüştürüyor. Sanki onun elbiselerini giyen kadınlar bambaşka biri oluyorlar.Ortadoğu'nun Versace'si olarak bilinen Elie Saab, Paris'te gerçekleşen 2014 İlkbahar/ Yaz Houte Couture koleksiyonunda canlı ve pastel renkleriyle bizi masallar ülkesine doğru büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Uçuş uçuş elbiselerin, kat kat tüllerin, çiçek işlemelerinin, kabarık eteklerin beğenildiği koleksiyon, bu yazın en beğenilen abiye kıyafetleri olacak.Elie Saab 2014-2015 Sonbahar/Kış Koleksiyonu için galerimize göz atabilirsiniz...