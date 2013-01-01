İç güzelliğinizi ortaya çıkarın

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Simone Perele, 2013 iç çamaşırı koleksiyonuyla oldukça iddialı.

Dünyaca ünlü iç giyim markalarını bir araya getiren Mendo’s bünyesinde yer alan Simone Perele, 2013 iç çamaşırı koleksiyonuyla oldukça iddialı. Çeşitliliğiyle dikkat çeken koleksiyon; dantel ve satenin kusursuz buluşmasıyla iç şıklığına önem veren kadınları büyüleyecek. Sade şekiller ve yumuşak kumaşların kullanıldığı koleksiyon hem rahat hem de şık. Kırmızı, kahverengi ve lacivertin ağırlıklı olarak kullanıldığı koleksiyonda siyah rengin asaletinden de vazgeçilmiyor.