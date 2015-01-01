Aldo, İlkbahar-Yaz koleksiyonunda kadınlar için bu yaz her zamankinden daha iddialı. Gelinler için düşünülmüş modellerin yanı sıra davetler için tasarlanmış çanta ve ayakkabılar da çok havalı!
Kanadalı ayakkabı devi Aldo'nun birbirinden farklı seçenekte, kaliteli modelleri en özel gününüzde sizi yalnız bırakmayacak. Özellikle koleksiyondaki ışıltılı çanta ve ayakkabılar kadınların vazgeçilmezi olmaya aday. Rose, gold ve silver detaylı, taşlarla süslü, parıltılı tasarımlarıyla gelinler kadar davetlilerin de gözdesi olmaya aday.