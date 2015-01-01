İddialı seçimler

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Aldo, İlkbahar-Yaz koleksiyonunda kadınlar için bu yaz her zamankinden daha iddialı. Gelinler için düşünülmüş modellerin yanı sıra davetler için tasarlanmış çanta ve ayakkabılar da çok havalı!