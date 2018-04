İki görüş tek tayt

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Nike’ın iki farklı görüşü birleştirdiği yeni bir tayt: “The Nike Tight Of The Moment By Flavio And Jayelle”

Nike, yaratıcı isimlerle gerçekleştirdiği birlikteliklerle yenilikçi ürünler ortaya koymaya devam ediyor. Farklı alanlardan sanatçıların yorumladığı “Tight of the moment” serisi, bu kez São Paulo-Brezilya merkezli fotoğraf sanatçıları Flavio Samelo ve Jayelle Hudson’ın tasarımlarıyla yeniden yorumlanıyor. Sınırlı sayıda üretilen 3 farklı tayt tasarımına imza atan sanatçılar, insan ve doğanın yer aldığı ortak dünyaya yoğunlaşıyor.



İnsan ve doğanın tek bir dünya içerisindeki uyumunun vurgulanmasını amaçlayan taytlarda yer alan desenler Flavio’nun mimari fotoğraflarının yanı sıra Jayelle’in doğadan esinlendiği fotoğrafları yansıtıyor. Dinamik görünüme sahip taytlar Nike Dri-FIT kumaşı sayesinde spor anında terlemeyi önleyerek bacakları rahat ve kuru tutuyor. Nike Pro Tight ve Nike Pro Sports Bra’nın yer aldığı seride, desenler ise Nike Studio Wrap Pack 2, Nike Free TR 4 ve Nike Roshe gibi yeni sezon ayakkabı tasarımlarında yer alıyor.

Tasarım aşamasının ardıdan Nike spor araştırmaları laboratuvarında kasların nerede yer aldığını gösteren vücut haritası sayesinde, desenler bu bölgeyi vurgulayacak şekilde yerleştiriliyor. Özel bir dijital teknoloji yardımıyla baskıdan kumaşa aktarılan mürekkeple desenler tayta aktarılıyor.



3 taytın yer aldığı koleksiyonun ilk parçası NTM Pulso Forte, 11 Temmuz’dan itibaren yetkili Nike satış mağazalarında satışa sunuluyor. The NTM x Foco Bonito Ağustos’ta, NTM x Energía Vivaz ise Eylül’de spor tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.