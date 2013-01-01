Sarsın sarmalasın
Havalı ve battal boy kazaklar kışın vazgeçilmezi olacak.
Parlak hayat
Gümüşün modadaki değeri gittikçe artıyor. Yatırımınızı gümüşe yapın.
Kırmızı çizmeli kedi
Bu sezon kırmızı çizmeler olmazsa olmazlar arasında. Cesareti olana!
Karatma geceleri
Yazın rengi beyaza dönen jean, kış aylarında hava koşullarına uyum sağlayıp tekrar kararacak.
Kürk devri
Renkli, sıcak, gösterişli imitasyon kürklerin devri yine kapanmıyor.
Uzay yolu
Galaktik yolculuk için yerinizi ayırtın. Yıldız tozu serpilmiş kumaşlar gece kıyafetlerine damgasını vuracak.
Işıl ışıl
Gösterişi seviyoruz! Taşlı aksesuarlar bu sezon vazgeçilmez.
Biraz Ciddiyet
Ofis şıklığı için ideal ekoseler ve griler yine bizimle.
Büyük düşün
Mikro çantaları sevsek de, bavul büyüklüğündeki çantalardan vazgeçemiyoruz.