Ağustos böceği misali biz yaz tembelliğinin dibine vurmuşken çalışkan modacılar sonbahar ve kış hazırlıklarını tamamladılar. İşte yeni sezonun ilk şifreleri...

Sarsın sarmalasın

Havalı ve battal boy kazaklar kışın vazgeçilmezi olacak.







Parlak hayat

Gümüşün modadaki değeri gittikçe artıyor. Yatırımınızı gümüşe yapın.











Kırmızı çizmeli kedi

Bu sezon kırmızı çizmeler olmazsa olmazlar arasında. Cesareti olana!











Karatma geceleri

Yazın rengi beyaza dönen jean, kış aylarında hava koşullarına uyum sağlayıp tekrar kararacak.











Kürk devri

Renkli, sıcak, gösterişli imitasyon kürklerin devri yine kapanmıyor.











Uzay yolu

Galaktik yolculuk için yerinizi ayırtın. Yıldız tozu serpilmiş kumaşlar gece kıyafetlerine damgasını vuracak.











Işıl ışıl

Gösterişi seviyoruz! Taşlı aksesuarlar bu sezon vazgeçilmez.









Biraz Ciddiyet

Ofis şıklığı için ideal ekoseler ve griler yine bizimle.











Büyük düşün

Mikro çantaları sevsek de, bavul büyüklüğündeki çantalardan vazgeçemiyoruz.







