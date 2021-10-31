İmajlar Dünyası: Blackfishing Nedir?

Siyahi olmadığı halde ten rengi, saç şekli, giyim tarzı ve kısacası çoğu siyahinin doğal olarak sahip olduğu -bu nedenle de ayrımcılığa maruz kaldığı- özellikleri kullanarak bu durumu kendi lehine çevirmek ‘blackfishing’ olarak tanımlanıyor. İşte gerçek bir paradoks! Bruno Mars, Rita Ora ve Kim Kardashian ise ‘blackfishing’ yapmakla suçlanan isimlerin başında geliyor.

Yazı: Simay Engür / Elele Ağustos 2021

Pek çok eleştirmene göre siyahi özellikler, siyah olmayan insanlar tarafından temsil edildiğinde; pazarlanabilir ve arzu edilir bir hale geliyor. Oysa ki çoğu siyahi, ‘blackfishing’ yapanların sahip olduğu fırsatların aynısını elde etmek için mücadele vermek zorunda kalıyor. Wisconsin Üniversitesi’nde Asyalı-Amerikan araştırmaları profesörü Leslie Bow, blackfishing’i ‘ırksal bir fetişizm biçimi, ırksal bir maskeli balo’ olarak tanımlıyor. Ayrıca Cambridge sözlüğünde, bir kültürü anladığınızı veya saygı duyduğunuzu göstermeden, o kültüre ait bir şeyleri alıp kullanma eğilimi olarak tanımlanan ‘cultural appropriation’ (kültürel ödenek) kavramının, blackfishing ile ilişkisine de dikkat çekiliyor. Ayrımcılığa uğrayan grupları yalnızca imajlar dünyasında temsil etmek artık samimi değil. Blackfishing’i tartışmaya açmaksa tamamen normal.

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