Intimissimi güzeli Brezilyalı dünyaca ünlü model Ana Beatriz Barros İstanbul’daydı.





Brezilyalı top model Barros, Intimissimi’nin sürpriz bir projesi için İstanbul’a geldi. İstanbul’a ve Türkiye’ye olan sevgisini olan sevgisini her fırsatta dile getiren Ana Beatriz Barros, ayak bileğindeki ay-yıldız dövmesiyle de dikkat çekiyor.Geçtiğimiz Temmuz ayında da yine Intimissimi için İstanbul’a gelip yoğun ilgiyle karşılanmıştı.İstanbul’a ve Türk insanlarına hayranım. Her gelişimde karşılaştığım güler yüz ve enerji beni çok mutlu ediyor. Kebap yemeye bayılıyorum bir de Türk kahvesi içmeye.Genellikle iş için geliyorum, evet. Intimissimi’nin marka yüzü olduğumdan beri daha sıklıkla geliyorum. Benim için harkia bir fırsat. Onun dışında Ege ve Akdeniz’deki adaları da ziyaret etmiştim bir yaz tatilinde.Bir derginin kapak çekimi için Intimissimi’nin marka yüzü olarak geldim. Çok keyifli ve güzel bir çekim oldu. Çok güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum.Mısırlı bir erkek arkadaşım var. Uzak mesafe ilişki yürütmek zor derler ama bizimki şanslıyız ki iyi gitti. Şimdi nişanlandık, önümüzdeki yaz evlenmeyi planlıyoruz.