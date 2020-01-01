Geçtiğimiz ay 14’üncü sezonunu gerçekleştiren Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’daki ‘en’lerimizi belirledik!

En arabesk

Modanın dört duvar arasında bir dünya kurmasının aksine, kültürel derinlikte bir rol oynadığına, Sudi Etuz’un 2020 İlkbahar/Yaz defilesiyle bir kez daha tanık oluyoruz. Markanın yaratıcısı Şansım Adalı, Unkapanı Plakçılar Çarşısı’nda gerçekleştirdiği defilesiyle, geçmişten bugüne İstanbul insanları için muazzam hikayelere tanık olmuş bir atmosferi tercih etti. 30 parçadan oluşan koleksiyonda turuncu, yeşil ve haki renkleri başı çekerken, Sudi Etuz imzası haline gelen abartılı kol siluetleri bir kez daha favorimiz oldu. Ayrıca koleksiyondaki mayolara baskı tekniğiyle entegre edilen sanatçı Yonca Karakaş’ın resimleri, açık hava müzesi tadındaki mekanın biricik dokusunu bütünlüyordu.







En sürdürülebilir

Mehtap Elaidi, Sabancı Müzesi’nde #journeyME ismini taşıyan 2020 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu ve ‘see now, buy now’ konseptiyle sunulan Mehtap Elaidi X Lenzing kapsül koleksiyonuyla moda haftasına ‘merhaba’ dedi. #journeyMe defilesinde müzenin terasında yaratılan ada konsepti, İstanbul’un şehir siluetlerinden oluşan desenlerle dirimsel bir bağ kurarken, bir Elaidi klasiği olan ikonik beyaz gömlekler yine kalbimizden vurdu. Kapsül koleksiyonundaysa sürdürülebilirlik olgusunu, kullanılan çevreye duyarlı kumaşların yanı sıra; Elaidi’nin geçmiş koleksiyonlardaki zamansız tasarımlarını yeniden yorumlayarak vurgulandı. Üstelik kapsül koleksiyondan elde edilen gelirlerin bir kısmı, ÇEKÜL Vakfı��nın Eğitim Birimi olan Bilgi Ağacı’nın yürüteceği doğal ve kültürel miras eğitimlerine aktarılacak.







En şiirsel

İstanbul’un şairane havası Venedik’in limitsiz güzelliğine karışıyor… Kurucusu Gül Ağış önderliğinde 10’uncu yılını kutlayan Lug Von Siga, 2020 İlkbahar/Yaz defilesinde Shakespeare’in Venedik Taciri eserinden ilham almış. Fırfır ve oversize rahatlığın tezatlığında; beyaz, uçuk mavi ve gül kurusundan oluşan renk paleti koleksiyonun ana hatlarını oluşturuyor. Venedik Sarayı’nda gerçekleşen koleksiyonda bizim favorimiz günebakan çiçeği motifleri oldu.







En hayalperest

Dayattığı mükemmellik algısını kırıp bedeniyle gurur duyan nesiller yetiştirmeye karar veren Barbie’nin feminizmden yana duruşunu İstanbul Moda Haftası’nda bir kez daha kutladık. Çocukların modayla bağının tomurcuklanmasına katkı sağlayan Barbie, Çiğdem Akın defilesinde başroldeydi. 2020 trendlerinin, ikonik Barbie siluetleriyle harmanlandığı defilede tasarımcı Çiğdem Akın, tüm kız çocuklarına ‘cesur olun ve asla pes etmeyin’ diye sesleniyor ve ekliyor: “Ben hayal ettim ve yaptım. Küçükken en büyük hayalim bir gün Barbie’ye defile yapmaktı. O zamanlarda defile bugün olduğu kadar popüler ve bilinir olmasa da, gece yatağa yattığımda Barbie için kendi tasarladığım bir koleksiyonu dünyaya sunduğumu hayal ettiğim günler bugün bile aklımda.”







En hoş gelenler

İstanbul Moda Haftası’nın New Gen podyumunda üç genç tasarımcı Pioneering Designers I ismiyle 2020 İlkbahar/Yaz Koleksiyonları’nı tanıttı. Muhammed İloğlu’nun yaratıcısı olduğu Futuristik Lover markası, insanın sıkışıp kalmışlığını renkler ve formlarla yeniden tanımlarken; Mehmet Emiroğlu, hüküm giyip tahliye edilmiş kadınların emeğiyle hazırlanan Mahizer isimli koleksiyonunu ‘hem onlara ihtiyaç duydukları istihdamı hem de hak ettikleri ikinci şansı vermeye adandı’ diyerek özetliyor. İsviçre’de doğup büyüyen Şebnur Günay ise sokak kültürünü, göçebe deneyimlerinin filtresinden geçirerek en doğal halimizle bizi, bize anlatan bir tasarım silsilesi ortaya koyuyor. Moda haftasında en çok yeni gelenleri sevdiğimiz doğrudur!



Hazırlayan: Simay Engür