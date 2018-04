Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul başlıyor.

13-17 Ekim arası gerçekleşecek Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, bugün saat 13.30'da gerçekleşecek Hatice Gökçe defilesiyle start alacak. 5 gün sürecek moda haftasında defilelerin ana mekanı Karaköy Antrepo 3. Öte yandan Karaköy'deki farklı mekanlarda da değişik tanıtım ve organizasyonlar var.Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında İlkbahar/Yaz 2015 koleksiyonlarını sergileyecek olan tasarımcılar arasında ASLI GÜLER, AYŞE DENİZ YEĞİN, BENAN BAL, BURÇE BEKREK, ÇİĞDEM AKIN, DB BERDAN, ECE GÖZEN, EKRIA+WHITE POSTURE, EMRE ERDEMOĞLU, GİRAY SEPİN, GÜLÇİN ÇENGEL, HAKAN AKKAYA, HATİCE GÖKÇE, İPEK ARNAS, İSTANBUL MODA AKADEMİSİ, KITH&KIN, LADY FAITH BY NAZLI SOYLU, LES BENJAMINS, MEHTAP ELAİDİ, MELTEM ÖZBEK, MERCEDES-BENZ PRESENTS MAID IN LOVE, MERVE BAYINDIR, NEJ, NİYAZİ ERDOĞAN, ÖNDER ÖZKAN, ÖZGÜR MASUR, ÖZLEM ERKAN, RAİSA&VANESSA SASON, READY TO FISH BY ILJA, RED BEARD BY TANJU BABACAN, SELİM BAKLACI, SELMA STATE, SİMAY BÜLBÜL, TUBA ERGİN, Z. BY ZEYNEP DEVOOGHT, ZEYNEP ERDOĞAN ve ZEYNEP TOSUN bulunuyor.