Ariş Pırlanta, İstanbul’un varlığıyla eşsiz simgelerini göz alıcı tasarımlara işleyerek eşsiz birer mücevhere dönüştürdü.





İstanbul’un Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Ayasofya Camii ve Kız Kulesi gibi sembol yapıları pırlantalı eşsiz birer mücevher haline geldi.Mücevher sektörünün öncü markası Ariş Pırlanta, İstanbul’un varlığıyla eşsiz simgelerini kusursuz elişçiliği ile işleyerek göz alıcı yüzüklere dönüştürdü.Dış kısımları mine, quartz taşından oyulmuş ve elle boyanmış İstanbul sembollerinin yer aldığı özel tasarım yüzüklerin kolları kalemkar işlemelerle bezenmiş. Pırlantaların elde tek tek mıhlandığı özel tasarım İstanbul yüzüklerinin kollarının iç kısımlarındaki has altın kaplama ise tasarımların nostaljik duruşuna katkıda bulunuyor.Ariş Pırlanta’nın İstanbul’un güzellikleriyle renklenen, pırlantalarla taçlanan, ince elişçiliğinin yansıması özel tasarımları İstanbul tutkunlarının gözdesi olacak.Ariş Pırlanta’nın özel tasarımları ve tüm ürünleri www.arispirlanta.com ile tüm Ariş mağazalarında sizleri bekliyor.