Londra Moda Haftası Türk modacı Bora Aksu'nun defilesiyle başladı. Aksu, İlkbahar-Yaz 2015 koleksiyonunda Kraliçe Victoria'nın kağıt bebeklerinden ve balerin Taglioni'den esinlendi.

Londra Moda Haftası, Türk modacı Bora Aksu'nun İlkbahar-Yaz 2015 koleksiyonunu sunduğu defileyle başladı.İngiltere'nin başkenti Londra'nın simge yapılarından "Somerset House"da yapılan defileye yoğun ilgi olurken, Aksu yeni koleksiyonuyla ilgili konuştu.Kraliçe Victoria'nın 19. yüzyılda çok büyük bir oyuncak koleksiyonu olduğunu söyleyen Aksu, "Yeni koleksiyon, orada ortaya çıkan oyuncuklardan biri olan, Marie Taglioni adındaki bir balerine ait kağıt bebeğin üzerine kuruluydu. Daha sonra Marie Taglioni'nin bütün yaşamının içine girdim ve nasıl dünyanın en başarılı balerini olduğunu araştırdım. Aslında hikaye oradan başladı" diye konuştu.Taglioni'nin tütüyü Avrupa'da ilk giyen ve parmaklarının ucunda duran ilk balerin olduğunu dile getiren Bora Aksu, o nedenle yeni koleksiyonunda tütü benzeri kıyafetler olduğunu kaydetti. Aksu, "Benim için bir sürü ilke imza atmış birisi olarak Taglioni'nin sahnedeki varlığını yansıtmaya çalıştım" dedi.Aksu, yeni koleksiyonda pastel renkleri ve beyazı bolca kullandığını anlatarak, koleksiyonun ikinci bölülünde ise daha dramatik ve koyu renkleri kullandığını belirtti. Taglioni'nin yaşamının da koleksiyonu gibi zıtlıklarla dolu olduğunu dile getiren Aksu, "Çünkü sahnede çok başarılıyken, çok zor bir yaşamı olmuş. 6 yaşından itibaren çok sıkı bir düzene tabi tutulmuş. Bu karanlığı yansıtmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.Bora Aksu yeni çalışmasıyla ilgili de ipucu vererek, "Şu an opera kostümleri projesine başladım. Bu koleyksiyonun da sanatsal bir havası vardı. Tiyatro, opera ve bale dünyasına girmeyi düşünüyorum" dedi.17 Eylül'e kadar sürecek Londra Moda Haftasında Bora Aksu'nun yanı sıra, Paul Smith, Mulberry, Burberry, Orla Kiely, Vivienne Westwood gibi markalar ve modacılar da yeni koleksiyonlarını tanıtacak.Londra'da yaşayan tasarımcı ve modacı Bora Aksu, İngiltere'nin önde gelen sanat ve tasarım okullarından Central Saint Martins'ten 2002 yılında yüksek lisansını aldı. İngiltere'de yeni kuşak modacı ödülünü dört kez üst üste kazanan Aksu, aralarında Keira Knightley, Kirsten Dunst, Elizabeth Jagger ve Tori Amos gibi ünlü isimlerin bulunduğu çok sayıda sanatçıyı giydirdi. (AA)