İtalyanların da ilgisini çekti

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Moda blogu yazarı ve www.buseterim.com.tr‘nin kurucusu Buse Terim ilgi çeken stili ve seçimleriyle Vogue İtalya’nın da dikkatini çekti!

Buse Terim, moda dünyasındaki en yeni trendleri yakından takip etmek için moda haftalarını ziyaret ediyor. En son Milano Moda Haftası için İtalya’da bulunan Buse Terim stili ile bu sefer de İtalyanların ilgisini çekti. Büyük beğeni toplayan tarzı ile Vogue İtalya’nın da mercek altına aldığı Buse Terim, Milano Moda Haftası’ndaki sokak stili ile dergiye konu oldu. Buse Terim bu konuda şunları söyledi: “Milano moda haftasındaki sokak stilim Vogue İtalya’da yer almış. Yaptığım işin böyle güzel ve gurur verici sonuçlarını almak inanılmaz bir duygu…”