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Kaçırmayın!

İncik boncuk, takı makı, süs püs seviyorsanız 15-16 Ağustos'ta Kanyon'a uğramayı unutmayın!
Tasarım takılar, son moda çantalar, vintage gözlükler, hasır şapkalar, espadriller ve yazın tüm renklerini yansıtan birbirinden zevkli ürünler; 15-16 Ağustos tarihleri 12.00-20.00 saatleri arası, Kanyon’da sizleri bekliyor. Kanyon, İncik Boncuk Süs Püs Takı Makı meraklılarını; Der Liebling, Tartar, Gözde Atlı, Urban Bake, Liff, Vintage Takı, Nian by Nihan Buruk, O My Bag, Hasan Koca, Çuval, Chouchette, Civan, Wons-Mous, Kabus Kerim by Analog Kültür, Tukutukum, Peştema-z, Nefes, Happily Ever Paper, Six Times Five, Habitat ve Dem’in katılımıyla tasarım ürünleri keşfe çağırıyor. Kanyon Virgin Radio’nun etkinlik alanında gerçekleştireceği yayınla da ziyaretçilere alışveriş ve müziğin keyfi bir arada yaşatılacak.
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