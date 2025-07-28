Takım elbise kombinleri: Klasikten moderne stil rehberi
Takım elbiseler, sadece iş hayatının değil, günlük şıklıktan özel davetlere kadar her anın kurtarıcısı olabilen zamansız parçalardır. Pantolon ve ceket uyumuyla güçlü bir duruş sergileyen bu klasik setleri, doğru parçalarla bir araya getirerek sayısız farklı stil yaratabilirsiniz...
Gardırobunuzun en güçlü parçalarından biri olan takım elbiseler, doğru dokunuşlarla sadece resmi değil, her ana uygun bir stilin anahtarı olabilir. İşte takım elbiselerinizi klasik, spor-şık ve modern dokunuşlarla nasıl kombinleyeceğinize dair ilham veren örnekler...
Spor-Şık: Rahat ve Havalı Bir Duruş
Takım elbisenizi günlük hayata adapte etmek veya daha rahat ama stil sahibi bir görünüm yakalamak istediğinizde spor-şık kombinler kurtarıcınız.
Antioch Siyah Bağ Detaylı Dokulu Kadın Takım
1.149,88 TL
Nasıl Kombinlenir Markalarla Örnekler:
Ayakkabı: Beyaz spor ayakkabılar (sneaker), loafer veya şık babet ve terlikler bu tarza çok yakışır.
Aksesuar: Büyük boy omuz çantası veya crossbody çanta, spor şapka (gerektiğinde), minimal takılar.
Lacoste Storm 96 2K Lite Kadın Beyaz Sneaker
3.599 TL
Stradivarius Bantlı Düz Terlik
690,00 TL