Sezonun tepeden tırnağa dönüşümüne zirveden adapte olmak için, şapka güzellemesine kulak verin. Günlük stile romantik bir dokunuş ekleyen parizyen şapkalar, etkisini Eyfel Kulesi’nin ötesine taşıyor. Versace imzalı şapkalar eğlenceli tarafı seçerken; Giorgio Armani’nin yorumladıkları ofis ciddiyetine bürünüyor.

Yazı: Simay Engür



Doludizgin güzellik

Doğayı yönetmek yerine onunla kucaklaşmak artık kozmetiğin yeni DNA’sı. Sonuç; refillable yani yeniden doldurulabilir ve tekrar tekrar kullanılabilir güzellik ürünleri bu yıl yükselişe geçiyor. ‘Geri dönüşüm’ kampanyalarının kozmetik bazlı ironik başarısızlığından sonra tekrar doldurulabilen güzellik materyalleri, atıkları büyük oranda önlüyor. Örneğin Kjaer Weis krem allıklar bittiğinde, kartuşu çıkarıp metal kutusunun içini yeni bir tanesiyle doldurmak mümkün. L’Occitane’ın yeniden doldurabilir şampuanları da aynı amaca hizmet edenlerden.









İsimsiz kahraman

2019 İlkbahar/Yaz Sezonu aksesuar kodlarının yeni havuz problemi şüphesiz ki çantalar! ‘Bu bir çanta değildir’ önermesini takip ederek trendi kalbinden vurmanız an meselesi.



