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Aldo, 2014 Sonbahar-Kış sezonuna büyük tokalı yarım çizmeler, süper star modeli yüksek topuklular ve 90’ların rüzgarını günümüzde estiren süet platform topuklularla adım atıyor.

Kanadalı ayakkabı, çanta ve aksesuar markası Aldo, 2014 sonbahar-kış sezonunda çarpıcı modellerle dikkat çekiyor. Büyük tokalı yarım çizmeler, altın kaplı platform topuklu süet ayakkabılar, deri kayışlı mokasenler veya iki parçalı topuksuz ayakkabılar koleksiyonun öne çıkanları...

90'lar etkisi

90'lı yılların modasını seviyorsanız, Aldo'nun yeni koleksiyonuna mutlaka göz atmalısınız. Çünkü platform topuklar ve bağcıklı ayakkabılar koleksiyonda bolca yer bulmuş.

Aldo'nun çanta koleksiyonunda ise kobalt mavisi, zümrüt yeşili, deniz mavisi ve koyu kırmızı tonlar ön plana çıkıyor.

