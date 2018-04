Lug Von Siga markasının yaratıcısı Gül Ağış, tasarımları kadar tasarımlarının arkasındaki hikayelerle de konuşulmayı başarıyor. Her koleksiyonda bambaşka bir Gül Ağış keşfettiğini söyleyen tasarımcı, adının tersten okunuşuyla ortaya çıkan markasının yolculuğunu bizimle paylaştı.

Yazı: Aslıhan SeverBeş yıllık bir mazisi var Lug Von Siga markasının.... Modaya olan ilgisi çocukluğundan gelen Gül Ağış’ın, tıpkı adının tersten okunuşunu markasına isim yapması gibi, modaya da farklı açıdan bakan bir hali var. Hal böyle olunca dünya çapında pret a porter markası yaratma fikrinden yola çıkarak oluşturduğu koleksiyonu ile Mercedes Benz Fashion Week için yurt dışına giden ilk Türk tasarımcı olması şaşırtıcı değil. Madrid’de keşfedilmesi bizim onu keşfetmemizden daha önceye tekabül ediyor anlayacağınız. Moda sevgisi dört yaşında bir kağıda etek çizmesiyle başlayan Ağış, Istituto Marangoni’de eğitim aldıktan sonra Politecnico di Design’da Avrupa Birliği’nden tasarım bursu kazanmış. Şimdiyse Londra ve İstanbul moda haftalarında ismini en çok duyduğumuz tasarımcılardan biri. Başarıya ulaşmak için çok çalışan, araştırmalar yapan, gündemi takip eden, kendini sürekli besleyen ve bunları markasına aktarabilen Ağış, yeni koleksiyonunda içindeki çocuktan esinlendiğini söylüyor. Bu başarılı kadının tasarım yolculuğunu şimdi kendisinden dinleyelim.Her hazırladığım koleksiyon başka bir beni anlatıyor. Kış koleksiyonumu bilyelerden esinlenerek hazırladım. İçimdeki çocuğu ortaya çıkardım. Eğlenceli bir koleksiyon oldu. Her sezon, hazırladığım koleksiyonla farklı bir yönümü ortaya çıkarıyor ve keşfediyorum. Bir önceki sezon içimdeki seksi kadını, daha önce de etnik yönümü keşfetmiş, paylaşmıştım. Her şeyi eleyip işin duygusal boyutunu düşünecek olursam, aslında tasarımlarımla içimde yaşattığım kadınları ortaya çıkarttığımı söyleyebilirim. Her seferinde bambaşka bir Gül Ağış ortaya çıkmış oluyor. Bu, benim için de öğretici bir süreç oluyor.Lug Von Siga kadını kaliteden ödün vermeyen, modayı kendi tarzıyla harmanlayan, güçlü, yenilikçi ve sofistikedir. Ayrıca kendini yenileyen, sanatla iç içe, farklı olmayı başaran bir kadındır.Okuduğum kitaplar ve yaptığım seyahatlerde edindiğim tecrübelerden ilham alıyorum. Özellikle etnik kültürleri çok seviyorum. Tasarım aşamasında bana çok yardımcı oluyorlar. Bu ülkelere sık sık seyahat etmeye çalışıyorum.İşim dolayısıyla Paris’e çok seyahat ediyorum. Genelde alışverişlerimi iş seyahatlerimde yapmayı tercih ediyorum.Türkiye’de sokak modası her geçen gün daha da gelişiyor. Yeni açılan mekanlar ve sanat galerileri bu gelişimi hızlandırıyor. Bundan memnuniyet duyuyorum.Siyah pantolon, kaşmir kazak, beyaz gömlek ve deri ceket.Bir ortama girdiğinde bütün bakışları üzerine çekip fark edilen kadın, stil sahibi kadındır.Gül Ağış’ın tasarımlarını Brandroom, Midnight Express ve Gizia Gate mağazalarında; ayrıca yurt dışında büyük corner mağazalarda bulmanız mümkün.Markaların sahte ürünlerinin üretilmesini desteklemiyorum. Bunları kadınların giymesini kesinlikle doğru bulmuyorum. ürün sahte olduğu için kullanan kişinin de özgünlüğünü ve gerçekliğini kaybettiğini düşünüyorum.